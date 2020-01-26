Bornova ilçesi Naldöken semtinde 2012 yılında Özgür Tüzün'ün öldürülmesi, M.U'nun ise bıçakla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler arasında o dönem 15 yaşında olan Ramazan Tekin ile dayısı Aydın Artan da vardı.

Dayı ve yeğen de diğer şüphelilerle birlikte tutuklandı.

Daha sonra haklarında iddianame hazırlanan 7 sanığa "tasarlayarak öldürme ve bu suça iştirak, kasten bıçakla yaralama ve bu suça iştirak" suçlamaları yöneltildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılama sürerken, Tekin ve Artan'ın avukatları, olayı gören yerdeki güvenlik kameralarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, Nisan 2014'teki duruşmada 2 sanığın tahliyesine hükmetti.

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu

Mahkeme, 2015'te verdiği kararda "kasten yaralama" suçundan Tekin'e 3 yıl 4 ay, Artan'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu.

Yerel mahkeme, Mart 2019'nda verdiği kararla Tekin ve Artan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti.

Kararın kesinleşmesinin ardından Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Haziran 2012'den işleyecek faiziyle birlikte, mağdura 14 bin 379 lira maddi, 27 bin lira manevi tazminata hükmetti.

"Kararı üst mahkemelere taşıyacağız"

Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, müvekkilinin işlemediği bir suç nedeniyle 22 ay hapis yattığını ve tahliye olduktan sonra da davasının yaklaşık 7 yıl sürdüğünü söyledi.

Müvekkilinin 15-17 yaşlarında tutuklu olduğu için eğitim hayatının da sekteye uğradığını aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

"En azından maddi ve manevi tazminatla müvekkilin rahat etmesini istedik ve dava açtık Bu davada 250 bin liralık manevi tazminat talep ettik. Ancak mahkeme 27 bin liralık bir tazminatı uygun gördü. Maddi olarak da yaklaşık 15 bin lira tazminat verdi. Biz bu kararın onarıcı adaleti yerine getirmediğini düşünüyoruz. Müvekkilim de bu nedenle çok üzgün. Zaten müvekkil adalete geç kavuşmuştu. Kararı üst mahkemelere taşıyacağız. Üst mahkemeler nezdinde en azından onarıcı adaletin hakkıyla yerini bulması artık tek temennimiz."

Ramazan Tekin ise olay tarihinde henüz 15 yaşında olduğunu, cezaevinde kaldığı sürede eğitimimden geri kaldığını ifade etti.

Bu süreçte psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan Tekin, "Cezaevinden çıktıktan sonra da mahkemem devam ediyordu ve insanlar hala bana inanmıyordu. 7 sene sonunda beraat karar verildi. 250 bin lira manevi tazminat talep ettik ancak istediğimiz sonuç çıkmadı. Kararı üst mahkemelere taşıyacağız. Umarım mağduriyetim bir nebze giderilir." ifadelerini kullandı.