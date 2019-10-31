2 yıldır aranan hükümlü balkondan atlamaya çalışırken yakalandı31 Ekim 2019 Perşembe 16:09 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 16:57
Denizli'de, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve saklandığı evde balkondan atlamaya çalışırken yakalanan Emral Ünal'ın üzerinden 2 sahte kimlik çıktı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" gibi suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Emral Ünal'ın, 15 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 1. kattaki evin balkonundan atlamaya çalışan hükümlüyü yakaladı.
Emral Ünal'ın üzerinde kendi adına düzenlenmiş 2 sahte nüfus cüzdanı ve Roma dönemine ait 2 sikke ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA