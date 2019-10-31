Türkiye
Dava bilgileri cep telefonlarından takip edilebilecek31 Ekim 2019 Perşembe 15:32 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 15:43
Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava bilgilerine erişilmesini sağlayan "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulamasını kullanıma sundu.
Adalet Bakanlığı, cep telefonlarından dava dosyalarına yönelik bilgilere ulaşılması için çalışma yaptı.
"e-Adalet Vatandaş" uygulaması hizmete girdi
Çalışmaların ardından "e-Adalet Vatandaş" adlı mobil uygulama 9 Ekim'de hizmete sunuldu.
Android ve IOS için hazırlanan bu uygulamayla, cep telefonlarından açılan ve devam eden davaların durumlarına, duruşmalara yönelik takip sağlanıyor. Vatandaşlar, haklarındaki davalara ilişkin süreçleri görebiliyor.
Ayrıca uygulama sayesinde davalarla ilgili keşif günlerine de ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Mobil uygulama ios e-Adalet Vatandaş android