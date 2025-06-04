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Türkiye
New York Post 04.06.2025 07:30

2 yaşındaki çocuk bagaj bandında kayboldu

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, havalimanında bagaj bandına tırmandıktan sonra kayboldu.

2 yaşındaki çocuk bagaj bandında kayboldu

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı. Annesinin kontuarda uçuşunu yeniden rezerve ettirdiği sırada gözden kaybolan 2 yaşındaki bir erkek çocuk, yolcuların valizlerini bıraktığı bagaj bandına tırmanarak sistemin içinde kayboldu.

Çocuk, bandın üzerinde kayarak alt kattaki bagaj tarama bölümüne düştü. Olayı duyan iki polis memuru derhal harekete geçti. Polislerden biri, çocuğu bir röntgen cihazının hemen yanında buldu.

Ailesiyle birlikte Florida'nın Tampa kentine tatile gitmek üzere havalimanında bulunan çocuk, olayın ardından güvenli bir şekilde seyahatine devam etti.

İlk problem değil

Bu olay, Newark Havalimanı’nda son zamanlarda art arda yaşanan sıkıntıların yalnızca son halkası. Havalimanı; pistteki uzun kuyruklar, sık uçuş iptalleri, olası salgın tehlikeleri, inşaat çalışmaları, kuledeki personel eksikliği ve yaşanan elektrik kesintileriyle sık sık gündeme geliyor.

Nisan sonunda, kuledeki radar ve iletişim sistemleri 90 saniyeliğine devre dışı kaldı, bu durum binlerce uçuşun gecikmesine yol açtı. En az beş hava trafik kontrolörü bu olayın ardından travma izni aldı. Benzer bir kesinti geçtiğimiz kasım ayında da yaşanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ise, Terminal B üzerinden geçen bir kişinin kızamık taşıdığı ortaya çıkınca sağlık yetkilileri potansiyel bir salgına karşı uyarı yayımladı.

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