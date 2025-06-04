Rusya’da sayga istilası: Çiftçiler Putin’den yardım istedi

Rusya’nın Saratov bölgesindeki çiftçiler, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çağrıda bulunarak sayga “istilası” ile başa çıkmaları için kendilerine yardım etmesini istedi. Bir çeşit antilop olan saygaların, Kazakistan’dan göç ettikleri sırada çiftçilerin tarlalarında hasara sebep olduğu belirtildi.

Telegram hesaplarından çağrıda bulunan çok sayıda çiftçi, saygaların popülasyonunun son yıllarda kontrolden çıkmış bir şekilde artış gösterdiğini, bu hayvanların sayısının Rusya’da 1 milyona ulaştığını ifade etti.

“Tarımın varlığını tehdit ediyorlar”

Volga Nehri boyunca uzanan Saratov, Rusya’nın tahıl üretimi konusunda en büyük altıncı bölgesi. Çiftçiler, mayıs ayı sonu itibarıyla Kazakistan’dan Rusya’ya 500 bin kadar sayganın geçtiğini, binlerce hayvanın nehirlerde boğulduğunu ve su tedarikini kirlettiğini söyledi.

Çiftçiler, yaptıkları açıklamada, “Bölgemizde tarımın varlığını tehdit eden bu durumu çözme konusunda anlayış ve yardımınızı umuyoruz” dedi. 1990’lı yıllarda nesli tükenmekte olan saygaların öldürülmesi ya da avlanması Rusya’da yasak.

Bölgenin önde gelen çiftliklerinin başındaki isimler tarafından Putin’e hitaben yazılan ve Reuters’ın ulaştığı ayrı bir mektupta da saygaların “tarım zararlısı” olarak sınıflandırılmadığı için bu hayvanlar sebebiyle ürünlerinde yaşanan kayıp ve zararın sigorta tarafından karşılanmadığına dikkat çekildi.

“Kimse onlara pasaport sormuyor”

Saratov Bölge Tarım Bakanı, bugün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hasar tespit komisyonlarının kurulduğunu ve çiftçilere destek için bir mekanizmanın geliştirildiğini bildirdi.

Kazakistan’ın Tahıl Birliği’nden Evgeny Karabanov, Reuters’a yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda 4-4,5 milyon sayganın olduğunu, bu sayının 1990’larda sadece 25 bin olduğunu belirtti. Karabanov, “Göç alanları ciddi derecede genişledi… Kimse onlara pasaport sormuyor” dedi.