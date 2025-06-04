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Dünya
AA 04.06.2025 06:19

Gazze'deki katliamın sesi, İsrail'in merkezi bölgelerinde bile duyuldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki binaları tonlarca patlayıcıyla yıkması sırasında çıkan sesin, İsrail'in merkezi bölgelerinde bile duyulduğu bildirildi.

Gazze'deki katliamın sesi, İsrail'in merkezi bölgelerinde bile duyuldu
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze'deki binaların, 9 tona kadar patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcıları infilak ettirilerek yıkılması sonucu "alışılmadık" patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Gazze'deki patlama sesinin, bazı İsraillilerin de hissettiği sarsıntılara yol açtığı ifade edilen haberde, İsrail ordusunun Gazze'de çatışmalarını sürdürmesi nedeniyle patlamaların devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin mayıs sonu verilerine göre, İsrail'in soykırım savaşı sonucu Gazze Şeridi'nde oluşan yıkım yüzde 88'e ulaştı.

BM tahminlerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü savaşta yıkılan yerlerin yeniden inşasının toplam maliyeti 40 milyar doları buluyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 240 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 860 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 510'a, yaralıların sayısı da 124 bin 901'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

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