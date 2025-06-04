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Dünya
AA 04.06.2025 05:09

Katil İsrail, Gazze'nin batısında yerinden edilenlerin kaldığı kampı bombaladı

Katil İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batısında yerinden edilenlerin kaldığı kampı bombalaması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'nin batısında yerinden edilenlerin kaldığı kampı bombaladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısındaki limanda yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampı bombalayarak yeni bir katliam yaptığı kaydedildi.

Haberde, hava saldırısı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail savaş gemilerinin de şehrin batısındaki balıkçıları hedef aldığı belirtilen haberde, olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Haberde, İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 62'ye yükseldiği kaydedildi.

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