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Dünya
CBS 04.06.2025 07:27

Ünlü rapçi Meta'ya savaş açtı: Müziğimizi sömürüyor

Efsane rapçi Eminem'in yayıncısı Eight Mile Style, Facebook ve Instagram'ın sahibi olan teknoloji devi Meta'ya telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı.

Ünlü rapçi Meta'ya savaş açtı: Müziğimizi sömürüyor

Michigan eyaletinde açılan davada Eight Mile Style, Meta'yı "trilyon dolarlık bir şirketin sanatçıların yaratıcı emeklerini lisans almadan sömürmesinin yeni bir örneği" olarak tanımladı.

Şirket, Meta’nın eserleri izinsiz şekilde müzik kütüphanelerine yükleyip kullanıcıların içeriklerine eklemesini sağladığını, bunun da kitlesel düzeyde telif hakkı ihlaline yol açtığını savundu.

Dava dosyasında, Meta’nın kendi platformlarına entegre ettiği müzik araçlarının kullanıcıları başka videolardaki müzikleri kopyalayarak kendi içeriklerine eklemeye teşvik ettiği belirtiliyor. Şirkete göre bu, "bilinçli şekilde sistematik ihlal" anlamına geliyor.

ABD'de video platformları, müzik içeriği kullanımı için yayıncılardan doğrudan lisans almak zorunda. Daha önce kullanıcıların videoları uygulama dışından yüklemesi durumunda, internet şirketleri DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) kapsamındaki “güvenli liman” savunmasını kullanabiliyordu. Ancak Meta gibi şirketlerin uygulama içine müzik kütüphanesi entegre etmesiyle birlikte bu yasal korumanın artık geçerli olmadığını belirten Eight Mile Style, Meta'nın bu durumun farkında olarak bilinçli şekilde ihlalde bulunduğunu vurguluyor.

Lisans girişimi yetersiz kaldı

Meta'nın müzik endüstrisiyle pek çok lisans anlaşması olduğu biliniyor. Ancak Eight Mile Style, bu anlaşmaların Eminem’in eserlerini kapsamadığını, Meta’nın lisans ajansı Audiam üzerinden yaptığı girişimlerin de bu konuda yetersiz kaldığını belirtti. Yayıncıya göre, Meta’ya açıkça Eminem’in kataloğunun Audiam anlaşmasına dahil olmadığı bildirilmişti.

Meta, bazı Eminem şarkılarını platformdan kaldırmış olsa da, dava dosyasında hala farklı versiyonların (örneğin piyano versiyonu, karaoke ya da cover) erişilebilir olduğu, özellikle de ünlü “Lose Yourself” parçasının alternatif sürümlerinin hâlâ kütüphanelerde yer aldığı vurgulanıyor.

Eight Mile Style daha önce de benzer davalarla gündeme gelmişti. Spotify’a karşı açtığı telif davasında kaybeden şirket, Michigan’daki bir Ford bayisini de izinsiz Eminem şarkıları kullandığı için mahkemeye vermiş ve bu dava daha sonra uzlaşmayla sonuçlanmıştı.

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