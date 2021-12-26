Cumhuriyet Mahallesi'ndeki basketbol sahasında oynayan çocuk ve gençlere pitbull cinsi köpek saldırdı.

Sahanın tellerine tırmandılar

Saldırı sonucu çocukların bir kısmı sahanın tellerine tırmanarak korundu.

Ancak, 15 yaşındaki Muhammed Can Demirci ile 17 yaşındaki Samet Eren Özger köpekten kaçamadı. Köpeğin ısırdığı iki çocuk da sağlık ekiplerince Sultangazi Haseki Egitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpeği basketbol sahasına kilitlediler

Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, saldırgan pitbullu basketbol sahasına kilitleyerek önlem aldı.

Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Hekimliği ekiplerinin müdahale ettiği köpek, uyutularak güvenli bölgeye götürüldü.

Denizli'de de 13 yaşındaki çocuğa saldırdı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Kasık bölgesinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeğin sahibi gözaltında

Olayın ardından çalışma başlatan polis, köpeğin sahibi İran uyruklu 24 yaşındaki M.A.'yı gözaltına aldı.

Köpek ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alındı.