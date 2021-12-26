Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda kaçak alkol ele geçirildi.
Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yüklü miktarda kaçak alkol ele geçirildi
Adreslerde yapılan aramalarda kaçak olduğu tespit edilen 800 litre alkol, 12 şişe rakı, 4 anason yağı, 145 litre etil alkol, 1250 sigara, 2 av tüfeği, 67 fişek ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık
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