Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir fabrikanın temel inşaatı için dinamit kullanıldı.

Patlamanın şiddetiyle taşlar etrafa saçıldı.

Onlardan biri yan fabrikada çalışan 21 yaşındaki güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'a isabet etti.

[Fotoğraf: İHA]

Kontrolsüz patlatılan dinamit, güvenlik görevlisini hayattan kopardı

Kafasından ağır yaralanan genç adam hastanede kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Vedat Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.