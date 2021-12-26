Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 17:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te kontrolsüz patlama ölüm getirdi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı için dinamit patlatıldı. Etrafa saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'a isabet etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir fabrikanın temel inşaatı için dinamit kullanıldı.
Patlamanın şiddetiyle taşlar etrafa saçıldı.
Onlardan biri yan fabrikada çalışan 21 yaşındaki güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan'a isabet etti.
[Fotoğraf: İHA]
Kontrolsüz patlatılan dinamit, güvenlik görevlisini hayattan kopardı
Kafasından ağır yaralanan genç adam hastanede kaldırıldı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Vedat Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Gaziantep
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