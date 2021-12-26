Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'de özel halk otobüsü yayalara çarptı: Anne öldü, 2 kızı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk otobüsü, anne ve iki kızına çaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti, çocukların ise tedavisi sürüyor.
İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen özel halk otobüsü, M.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, kaldırımda yürüyen anne ve iki kızına çarptı. Kazada otobüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Anne öldü, çocukların tedavisi sürüyor
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne hayatını kaybetti, çocukların ise tedavisi süyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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