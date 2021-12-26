Kilis’in Dümbüllü köyü Tekdam mezrasında hayvancılık yapan Ahmet Karakaplan'a ait bir keçi, sol arka ayağı olmayan üç ayaklı oğlak doğurdu.

3 ayaklı oğlak, bir ayağı eksik olmasına rağmen yürüyebiliyor, annesinden süt içip etrafta dolaşabiliyor.

"Satmayı düşünmüyorum, ölene kadar yanımda kalacak"

Karakaplan, çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını, oğlağı satmayı düşünmediğini söyledi:

“Annesinden doduğundan bu yana hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk defa başımıza böyle bir olay geldi. Keçimiz dün doğum yaptı, ahıra gidip baktığımda 3 ayaklı bir oğlak olduğunu gördüm. Herhangi bir sağlık problemi yok. Annesinin sütünü emiyor. Oğlağı satmayı düşünmüyorum. Annesi ile ölene kadar yanımda kalacak”

Sevimli oğlak, Karakaplan ailesinin de sevinç kaynağı oldu.