Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 16:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeşil Camii’nin müezzini vefat etti
Bursa'da ziyaretçilere makamlarını anlatarak okuduğu ezanla tanınan müezzin Recep Uyar vefat etti. Yeşil Cami'de 19 yıldır müezzinlik yapan Uyar'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.
Ezanın vaktine göre hangi makamda olduğunu tek tek anlattı, videoları sosyal medyada defalarca izlendi.
Bursa Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.
Recep Uyar, İzmit'te 20 yıl imamlık yaptı. 2002'de 6 asırlık Yeşil Cami'ye müezzin olarak atandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.
Recep Uyar'ın cenazesi, yarın öğle vakti Büyükorhan ilçesinde toprağa verilecek.
Etiketler: Bursa
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