Ezanın vaktine göre hangi makamda olduğunu tek tek anlattı, videoları sosyal medyada defalarca izlendi.

Bursa Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.

Recep Uyar, İzmit'te 20 yıl imamlık yaptı. 2002'de 6 asırlık Yeşil Cami'ye müezzin olarak atandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.

Recep Uyar'ın cenazesi, yarın öğle vakti Büyükorhan ilçesinde toprağa verilecek.