Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki tüm feribot seferleri iptal oldu
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki tarifeli feribot seferleri ise yapılacak.
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