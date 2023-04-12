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Türkiye
AA 12.04.2023 22:42

2 ilde sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Şırnak ve Hakkari'de sağanak nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

2 ilde sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yoğun sağanak nedeniyle merkez ve merkez ilçelere bağlı belde ile köylerdeki okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli olan kamu görevlilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle yarın, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel eğitim kursları, Halk Eğitim, Rehberlik ve Araştırma ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitim, öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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