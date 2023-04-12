Az Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2023 19:01

İstanbul Silivrikapı'daki surlarda çökme meydana geldi: 1 ölü

İstanbul Silivrikapı'daki tarihi surlarda meydana gelen kısmi çökmede enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi.

Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ETİKETLER
İstanbul Sağanak
Sıradaki Haber
Küçükçekmece'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Macron, Tayvan'da statükoyu ve "tek Çin" politikasını desteklediklerini söyledi
22:06
Trump’tan Çin lideri Şi’ye "zeki", ABD Genelkurmay Başkanı için "aptal" yakıştırması
22:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
21:34
Bakan Soylu: Deprem bölgesinde seçim güvenliğini üst düzeyde yapacağız
21:27
Rusya'dan siyasi yetkililer dahil 333 Kanada vatandaşına yaptırım
21:44
Başkale'de kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
Botter Apartmanı'nın restorasyonu tamamlanan bölümü açıldı
Botter Apartmanı'nın restorasyonu tamamlanan bölümü açıldı
FOTO FOKUS
TRT Haber kameramanına bıçakla saldırdı, otomobil lastiklerini kesti
TRT Haber kameramanına bıçakla saldırdı, otomobil lastiklerini kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ