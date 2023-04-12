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Türkiye
AA 12.04.2023 18:16

Bu yıl 30 bin 527 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 30 bin 527'ye ulaştığını açıkladı.

Bu yıl 30 bin 527 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele ve sınır dışı işlemleri sürüyor.

Buna göre, 8-12 Nisan tarihlerinde Ağrı, Erzurum ve Iğdır'dan gerçekleştirilen toplam 5 charter (özel uçuş) ile 958 Afganistan uyruklu göçmen sınır dışı edildi.

Uçuşlarla yılbaşından bu yana Afganistan'a düzenlenen 20 charter seferi ile 3 bin 277, tarifeli seferlerle 6 bin 984 olmak üzere, 10 bin 261 yabancının ülkelerine dönüşü sağlandı.

Böylece yılbaşından bu yana tüm uyruklardan sınır dışı edilen göçmen sayısı 30 bin 527'ye ulaştı. Ayrıca 18 bin 20 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Geçen yıl 235'i Afganistan'a, 2'si de Pakistan'a olmak üzere 237 charter seferinin yanı sıra düzenlenen tarifeli uçuşlarla toplam 124 bin 441 düzensiz göçmen sınır dışı edilmişti.

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