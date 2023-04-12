Şırnak'ta aşırı yağışlarla akarsuların debisi yükseldi, Uludere yolu ulaşıma kapandı

Uludere kara yolunun Besta mevkisinde, akarsuların 2 ayrı noktada taşması sonucu yolda ulaşım sağlanamıyor.

Uludere Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, sosyal medya hesaplarında yapılan duyurularda, taşkın uyarısı yapılarak, vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle dikkatli olmaları istendi.

Bu arada, vatandaşlar, Besta mevkisinde suya kapılan bir eşeği kurtardı.

Silopi'de eğitime 1 gün ara verdi

Silopi ilçesinde de dünden bu yana etkili olan sağanak yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Silopi Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yer alan duyuruda, "Yoğun sağanak nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.