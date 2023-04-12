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Güncel
AA 12.04.2023 14:52

Kocaeli'de zirai dondan dolayı fındıkta büyük rekolte kaybı beklenmiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ilkbaharda yüksek kesimlerde etkili olan zirai don ve soğuk havanın, fındık bahçelerinde rekolteyi etkileyecek büyük zarara yol açmadığı belirlendi.

Kocaeli'de zirai dondan dolayı fındıkta büyük rekolte kaybı beklenmiyor
[Fotograf: AA]

İlkbahar aylarında özellikle ilçedeki yüksek noktalarda etkisini gösteren soğuk hava ve zirai donun ardından fındık bahçelerini gezen Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, teknik incelemelerini tamamladı.

Ekipler, inceleme sonucunda yüksek rakımda bulunan köylerdeki bahçelerde çok fazla hasara rastlamadı.

Müdürlüğe bağlı ziraat mühendisi Muhsin Derici, fındığın fenolojik dönemlerine göre zararların meydana gelebileceğini bildirdi.

Fındığın kışın eksi 20, dal oluşturduğu dönem eksi 15, tomurcukları patladığı zaman ise eksi 2 ila 3 derecelere kadar direnç gösterebileceğini aktaran Derici, "Kocaali'nin sahil bölgelerinde herhangi bir zirai donla karşılaşılmazken, yüksek rakımlı köylerimizde çok fazla hasara rastlamadık. Bitkilerin özellikle embriyo kontrollerini gerçekleştirdik ve bu bölgede herhangi bir kararmanın meydana gelmediğini tespit ettik." dedi.

Derici, "kuzu kulağı" denilen küçük yapraklarda bazı kararmaların oluştuğuna işaret ederek, "Bu, fındıkta mutlaka verim kaybına neden olacaktır ama rekolteyi düşürecek büyük zarar beklemiyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftçilere iklim değişikliğine karşı mutlaka tarım sigortası yaptırmalarını tavsiye eden Derici, üreticileri zirai don vb. durumlarda hormonlu ürünler kullanıp bitkilerin geç açmasını sağladığı gerekçesiyle piyasaya sürülen sahte kimyasallara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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