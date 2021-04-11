Çanakkale'nin Biga ilçesindeki iki köy, COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.

Bu kapsamda COVID-19 vakalarına rastlanan Kalafat ve Gürçeşme köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Sinop'ta bir köy karantinada

Sinop'un Durağan ilçesi Boyabükü köyünde de salgın tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınıp virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

