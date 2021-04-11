Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede rüzgar, güney ve doğudan orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta 16, Van'da 15, Bitlis ve Hakkari'de 11 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.