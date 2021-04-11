Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
"Lavaboya gidiyorum" dedi, arkadaşının otomobilini gasp etti
[Fotoğraf: Getty]
Düzce'de 'Lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasp eden şüpheli yakalandı.
Orhangazi Mahallesi’nde 4 arkadaş bir araya gelerek sohbet etmeye başladı. F.B., sohbet sırasında arkadaşı S.D.'nin aracının anahtarını aldı. Arkadaşlarının yanından 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan F.B., S.D.'nin aracını alarak hızla olay yerinden kaçtı.
Aracının gasp edildiğini gören S.D. hemen durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı takip sonrasında şehir polis kameralarına takılan otomobil yakalandı.
Araç sahibine teslim edilirken, F.B. gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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