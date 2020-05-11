Haber Giriş: Kaynak: DHA
2 günlük kısıtlamanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından işlerine gitmek isteyen İstanbullular, sabah saatlerinde toplu ulaşım kullandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.
Gece 00.00 itibarıyla biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İstanbullular evlerinden çıkarak yollara düştü.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.
Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.
Etiketler: toplu ulaşım sokağa çıkma kısıtlaması koronavirüsSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 09:26
Son Haberler
- 10:51
- 10:49
- 10:34
- 10:52
- 10:28
Sıradaki Haber
TÜBİTAK'a 27 personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz