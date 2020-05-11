Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.

Gece 00.00 itibarıyla biten kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde İstanbullular evlerinden çıkarak yollara düştü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.