Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak.

Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak.