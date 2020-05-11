Haber Giriş: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 112 personel alınacak
[Fotoğraf: AA]
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, çeşitli görevlerde çalıştırılmak üzere 112 personel istihdam edecek. İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, kurum tarafından 17 gemici, 12 ikinci kaptan, 14 ikinci mühendis, 15 tahlisiye personeli alımı gerçekleştirilecek.
İlan kapsamında, 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacak.
Başvurular Türkiye İş Kurumu'na yapılacak
İlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.
Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.
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