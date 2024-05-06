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Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 08:02

19 ilde SİBERGÖZ-38 operasyonları: 51 kişi yakalandı

19 ilde dolandırıcılara düzenlenen SİBERGÖZ-38 operasyonlarında 51 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu.

19 ilde SİBERGÖZ-38 operasyonları: 51 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden ayrıntıları paylaştı.

Şırnak merkezli düzenlenen operasyonlarda 32, Manisa merkezli 13, Siirt merkezli 3, Diyarbakır merkezli operasyonlarda yine 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon Türk lirası hareketlilik olduğu tespit edildi.

Bu kişilerin sosyal medya platformları üzerinden vatandaşların kişisel verilerini elde edip, FETÖ terör örgütüne isimlerinin karıştığını söyleyerek tehdit ettikleri ifade edildi.

Ayrıca sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle yine vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları da belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu. 

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Ali Yerlikaya Dolandırıcılık
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