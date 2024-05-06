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Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 06:34

İstanbul Boğazı'nda gemi arıza yaptı

İstanbul Boğazı girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi emniyetle demirletildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arıza yaptı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

 

 

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-10 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.

Çalışmalar sürerken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.

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