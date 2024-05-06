İstanbul Boğazı'nda gemi arıza yaptı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. pic.twitter.com/MTsInr6SF4 — KEGM (@kiyiemniyet) May 6, 2024

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-10 römorkörü tarafından yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.

Çalışmalar sürerken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı.