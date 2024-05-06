Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı

Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda Tunçbilek istikametinde itmekte olan otomobil ters şeride girerek kazaya sebebiyet verdi. Y.K. idaresindeki otomobil Balıkesir Yolu istikametine seyir halinde iken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. idaresindeki otomobilin ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.Ö. ile diğer otomobil sürücüsü Y.K. ve otomobilde yolcu konumunda olan S.T., P.K. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.