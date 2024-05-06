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Türkiye
İHA 06.05.2024 03:23

Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kütahya'da trafik kazası: 5 yaralı

Dağçeşme Mahallesi Çevre Yolunda Tunçbilek istikametinde itmekte olan otomobil ters şeride girerek kazaya sebebiyet verdi. Y.K. idaresindeki  otomobil Balıkesir Yolu istikametine seyir halinde iken, Balıkesir istikametinden Tavşanlı istikametine ters yönden seyreden M.Ö. idaresindeki otomobilin ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada,  otomobil sürücüsü M.Ö. ile diğer otomobil sürücüsü Y.K. ve otomobilde yolcu konumunda olan S.T., P.K. ve E.K. yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

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