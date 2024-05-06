Açık 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.05.2024 01:54

Aksaray'da ağılın çökmesi sonucu 50 küçükbaş telef oldu

Aksaray'da yağış nedeniyle çöken ağıldaki 50 küçükbaş telef oldu.

Aksaray'da ağılın çökmesi sonucu 50 küçükbaş telef oldu
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Yeşilova beldesi Yılanlı mevkisinde Sefer Kertel'e ait ağılın çatısı, yağmur nedeniyle çöktü. Ağıldaki 50 koyun telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD, çöken ağılda çalışma yürütüyor.

Aksaray'da ağılın çökmesi sonucu 50 küçükbaş telef oldu

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, gazetecilere, bölgede 2 gündür şiddetli yağışların olduğunu söyledi.

Çöken ağılda 7 üreticiye ait toplam 900 küçükbaş bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Ağılın çatısı yağan yağmura dayanamamış ve çökmüş. Ağılın çatısı toprak kaplama olduğu için büyük bir ağırlık yapmış duvarlara. Sonuç olarak da ağıl çökmüş. İhbar üzerine ekipler hızlıca bölgeye intikal etti. Ekipler, buradaki vatandaşlarla ilk etapta 80'e yakın hayvanı ağıldan canlı olarak kurtarmış. Hayvanların çoğu da yıkılma olmadan dışarı kaçmış. Sabah yapılacak hasar tespiti ile net rakamlar belli olur ancak 50 hayvanın telef olduğunu biliyoruz."

Aksaray'da ağılın çökmesi sonucu 50 küçükbaş telef oldu

AFAD İl Müdürü Kadir Çevik de kentteki aşırı yağışlardan ötürü bir ağılın damının çöktüğünü, ekiplerin hızlıca olay yerine geldiğini ifade etti.

Hayvanların büyük kısmının kurtarıldığını anlatan Çevik, "Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD olarak 2 ekip ve 8 kişiyle burada çalışma yürütüyoruz. Enkaz altında hayvan kalmadı. Ekipler çöken damı kaldırıyor" diye konuştu.

Üreticilerden Sefer Kertel de bölgeye 2 gündür çok şiddetli yağmur yağdığını ve çatının dayanamayarak çöktüğünü belirtti.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:59
Balıkesir'de otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
01:54
ABD Dışişleri Bakanı, sosyal medyanın "İsrail'in, yaşananları aktarmasını zorlaştırdığını" savundu
00:38
Ayvalık açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
00:19
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası bugün açılıyor
00:04
İsrail ordusu Gazze’nin orta kesimindeki BM binasını bombaladı
00:00
Kabine bugün toplanıyor: İşte gündemdeki maddeler
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Fatih'te Balat Sahili'nde denize atılan çöpler kıyıya vurdu
FOTO FOKUS
Mersin'de dolu etkili oldu: Tarım arazileri zarar gördü
Mersin'de dolu etkili oldu: Tarım arazileri zarar gördü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ