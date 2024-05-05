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Türkiye
TRT Haber 05.05.2024 23:01

Mayıs'ta kar sürprizi

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van, Kayseri, Tokat ve Bayburt, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Gümüşhane'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Mayıs'ta kar sürprizi

Sağanak yerini kar ve doluya bıraktı. Birçok il mayıs ayında kar sürprizi yaşadı.

Gümüşhane'nin yüksek rakımlı kesimleri beyaza büründü. Yağmurdere Vadisi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Erciyes Dağı, karla kaplandı.

Mayıs'ta kar sürprizi

Kent merkezinde de hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

Van - Bahçesaray yolunda kar ve sis etkili oldu. Sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesi'nde Taşlıca Yaylası mayıs ayında beyaza büründü. Hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanlar o anları kameraya aldı.

Mayıs'ta kar sürprizi

Bayburt'ta da yüksek rakımlı 26 köyde kar ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Ardahan'da dağlardaki kar güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Mayıs'ta kar sürprizi

Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta son günlerde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 

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