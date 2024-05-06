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Türkiye
TRT Haber 06.05.2024 00:16

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası bugün açılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Sivas'taki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi cami, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaktan bağlantısı ile ‘Vakıf Haftası Kutlama Programı’ kapsamında ziyarete ve ibadete açılacak.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası bugün açılıyor

800 yıllık bir başyapıt... Evliya Çelebi onu "Methinde diller kısır, kalem kırıktır" sözleriyle anlatıyor... Anadolu taş işçiliğinin gözde eserlerinden Sivas'taki Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, tekrar ibadete açılıyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, vatandaşları bu tarihi ana şahitlik etmek için açılışa davet ederek şöyle konuştu:

"Uzun bir aradan sonra bu camimizde ilk defa öğlen namazı kılınacak ve akabinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle katılımıyla bu caminin ve darüşşifanın açılışı gerçekleştirilecek. Ben tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve açılışımıza katılmaya davet ediyorum."

Her biri eşsiz bezemeleri ile göz kamaştıran taç kapılarına sahip caminin restorasyonu 2015 yılında başladı. Çalışmalar, titizlikle yürütüldü.
Proje ile çatı değişimi, lazer temizleme, enjeksiyon sistemi ve güçlendirme çalışmaları yapıldı.

1228 yılında Ahmed Şah tarafından yaptırılan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ‘Vakıf Haftası Kutlama Programı’ kapsamında farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Batı'ya ilham veren Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Batı'ya ilham veren Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

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