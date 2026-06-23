17 yıllık sırrı JASAT çözdü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2009 yılında kaybolan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe’den yıllarca haber alınamadı.
Yıllarca 'kayıp şahıs' olarak kalan dosya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması kapsamında yeniden açıldı.
Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde oluşturulan özel bir çalışma grubunun teknik ve fiziki takibinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı.
Kaybolan iki kişinin, töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan, maktul Ceylan Aktepe’nin kayınpederi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gözaltındaki diğer 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.