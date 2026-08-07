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Gündem
TRT Haber 07.08.2026 15:45

Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor

TBMM Adalet Komisyonu, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Çerçeve Kanun Teklifi Komisyon'da görüşülüyor

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