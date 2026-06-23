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Türkiye
TRT Haber 23.06.2026 09:02

Ankara merkezli terör operasyonunda 209 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda çok sayıda örgüte yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen 241 şüpheliden 209'u yakalandı.

Ankara merkezli terör operasyonunda 209 gözaltı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince, terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda DEAŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C terör örgütü üyesi 241 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 209'u gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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