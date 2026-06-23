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Türkiye
AA 23.06.2026 08:49

Askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tır devrildi

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinin bir bölümü, askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapatıldı.

Askeri mühimmat yüklü olduğu değerlendirilen tır devrildi

İstanbul istikametinde seyreden, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı tır, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi sınırlarında yer alan Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Dorse kısmındaki konteynerlerde askeri mühimmat olduğu değerlendirilen tırın devrilmesi sonucu söz konusu istikamet ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinden itibaren bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren ekipler, istikameti kullanan araçları buradan Darıyeri Hasanbey köyü yoluna yönlendirerek D-100 kara yoluna Kaynaşlı'dan bağlanmalarını sağlıyor.

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