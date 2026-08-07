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Türkiye
AA 07.08.2026 10:03

Çanakkale'de binadaki ilaçlamadan zehirlendiği öne sürülen çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Çanakkale'de komşu dairelerinde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen çocuk öldü, annesi yoğun bakıma alındı.

Çanakkale'de binadaki ilaçlamadan zehirlendiği öne sürülen çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu 9 yaşındaki Yusuf Talha'yı baygın halde buldu.

Çanlı, eşi ve oğlunu kendi aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.

Sevda ve Yusuf Talha Çanlı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme bulgusu belirlendi.

Yusuf Talha'nın, durumunun kötüleşmesi üzerine hava ambulansıyla İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Çocuk burada hayatını kaybetti, annenin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.

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Çanakkale Zehirlenme
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