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Türkiye
AA 23.06.2026 07:24

Erzincan’da müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ölü

Erzincan’da bir müstakil evde çıkan yangında 72 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Turan D. hayatını kaybetti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan’da müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ölü

Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, Sabri Turan D’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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