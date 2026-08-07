CHP’de, Menderes Belediye Başkanı Çiçek ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edildi

Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, parti tüzüğü ve örgüt disiplini doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında ortaya çıkan tutum ve davranışların parti ilkeleriyle bağdaşmadığı kanaatine varılmıştır. Bu kapsamda, ilgili belediye başkanı hakkında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatılmıştır. Süreç, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde, hukukun üstünlüğü ve savunma hakkı gözetilerek yürütülecektir."

CHP'nin kurumsal bütünlüğünü, örgüt disiplinini ve halka karşı taşıdığı sorumluluğu her türlü kişisel tutumun üzerinde gördüklerini belirten Nalbantoğlu, partinin ilkelerine aykırı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğini, örgütün ortak iradesi ve siyasi ahlak anlayışının kararlılıkla korunacağını kaydetti.