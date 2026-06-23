Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: O anlar kamerada

Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden D.K, B.Y. ve S.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.