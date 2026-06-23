  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 23.06.2026 06:39

Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: O anlar kamerada

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil kamyona çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı kameralara da yansıdı.

Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle önündeki kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişiden D.K, B.Y. ve S.Ü. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

ETİKETLER
Ankara Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adalar Belediyesi soruşturmasında 35 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
Sahte evraklarla ikamet izni sağlayan şebekeye operasyon: 64 gözaltı
07:42
Adalar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması: 35 tutuklama
07:27
Erzincan’da müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ölü
07:27
30 yıllık araştırma sonuçlandı: Kuvvet antrenmanları uzun yaşamın anahtarı
07:08
SpaceX hisseleri zirveden yüzde 23 geriledi: Bireysel yatırımcının kazancı eridi
07:06
Titanic'ten çıkarılan eserleri satma planı ABD hükümetinin engeline takıldı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
FOTO FOKUS
Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: O anlar kamerada
Kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ