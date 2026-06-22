Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2026 22:34

Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklandı

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti.

Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, Zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunarak vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği kaydedildi.

Söz konusu tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı (dron) uçuşunun yasaklandığı aktarılan açıklamada, açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar 13 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

ETİKETLER
Ankara NATO
Sıradaki Haber
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıklar hakim karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:35
Silifke Belediyesine yönelik soruşturmada Başkan Turgut ve 7 şüpheli tutuklandı
22:54
İçişleri Bakanlığında "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında Güvenlik Toplantısı yapıldı
22:16
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin sanıklar hakim karşısında
22:02
Sapanca'da 11 kilometrelik yeni duble yol yapılacak
21:44
Trump, İran'ın uzun süre silah denetimlerini kabul edeceğini ileri sürdü
21:18
Gaziantep'e iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
FOTO FOKUS
Çanakkale Boğazı'ndan 350 metrelik dev geçiş
Çanakkale Boğazı'ndan 350 metrelik dev geçiş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ