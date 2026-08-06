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Dünya
AA 06.08.2026 23:24

BM: Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin karıştığı olayların sayısı 1380'i aştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, işgal altındaki Batı Şeria'da, yılın başından temmuz sonuna kadar, "İsrailli işgalcilerin karıştığı 1380'den fazla hadisenin yaşandığını, bunun da günde ortalama 6,6 olaya karşılık geldiğini" belirtti.

BM: Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin karıştığı olayların sayısı 1380'i aştı
[Fotograf: AA]

Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Batı Şeria'da yaşanan olaylardaki artışa dikkati çeken Haq, bu yılın ilk gününden temmuz sonuna kadar, "bölgedeki 250 Filistinli yerleşiminde, İsrailli işgalcilerin karıştığı 1380'den fazla olayın tespit edildiği, söz konusu olaylarda, can kaybı, maddi hasar veya her ikisinin de meydana geldiğini" aktardı.

Haq, konuyla ilgili BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) istatistiki bilgilerini paylaşırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu sürede günde 6,6 olaya sebep olduğunu ve 2 bin 300'den fazla Filistinliyi yerinden ettiğini dile getirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbedenlerin yürüttüğü operasyonların "Filistinlilerin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını etkilemeye devam ettiğini" hatırlattı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen son saldırıya işaret eden Haq, söz konusu grubun, dün gece El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesindeki bir Filistin yerleşiminde evleri ateşe verdiğini söyledi.

Haq, yerleşim yerinde yaşanan olayda, aralarında 14 çocuğun da bulunduğu 3 ailenin yerinden edildiğini, 2'si çocuk olmak üzere, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kalandiya Mülteci Kampı'nda yaşananlara değindi

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya Mülteci Kampı çevresine düzenlediği baskınla ilgili bilgileri paylaştı.

Haq, "İsrail güçlerinin, Kalandiya Kampı'nda başlattığı büyük çaplı operasyonun ardından kamptaki binlerce Filistinli üst üste 2 gün boyunca kapalı tutulma durumuyla karşı karşıya." dedi.

BM'nin ilgili ekiplerinin bölgeye güvenli erişim sağlayamadığını belirten Haq, "Bu durum, insanların güvenliğine ve acil sağlık hizmetlerine, diğer hizmetlere ve iş yerlerine erişim imkanlarına dair endişeleri artırıyor." ifadesini kullandı.

Haq, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin korunması ve "faillerin hesap vermesinin sağlanması" gerektiğini bir kez daha vurguladı.

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