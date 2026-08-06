Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları 300 günde en az 300 çocuğun hayatını aldı

Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan rapora atıfta bulunan Haq, "UNICEF, bugün Gazze'de son 300 günde en az 300 çocuğun hayatını kaybettiğinin bildirildiğini açıkladı. Başka bir deyişle, günde ortalama bir çocuk yaşamını yitirdi." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, aynı dönemde "yüzlerce çocuğun da yaralandığını" söyledi.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) Gazze'de İsrail'in saldırılarının hız kesmediğine yönelik son güncellemelerini de paylaştı.

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin güvenliğine yönelik diğer tehditlere dikkati çeken Haq, İsrail ordusunun bölgede "yoğun askeri saldırılar, topçu atışları ve denizden açılan ateşlerle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini" dile getirdi.

Haq, Gazze'de Filistinli çocukların, aşırı kalabalık barınaklar, güvenli suya ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişim gibi zorlu koşullar altında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar geçen yaklaşık 300 günde, İsrail ordusunun, 4 bin 91 kez ihlal gerçekleştirdiğini ve saldırılarda 1254 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.