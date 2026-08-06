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Dünya
AA 06.08.2026 21:11

Suriye'nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Suriye’nin başkenti Şam’ın Ceramana Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlamada ölü ve yaralılar olduğu duyuruldu.

Suriye'nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya göre, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye de Ceramana Mahallesi'nde bir yolcu otobüsüne tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

El-İhbariye'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında Ceramana Mahallesi'ndeki patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı ifade edildi.

Patlamada yaralanan 7 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, olayda yaşamını yitirenlere ait kopmuş uzuvların çevreden toplandığı belirtildi.

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