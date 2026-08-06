Türkiye’nin Balkanlar’daki nüfuzu Yunanistan’da gündem oldu

Türkiye Balkanlar’daki Türk azınlığın haklarını gözetiyor. Tarihi ve kültürel bağı bulunan gönül coğrafyasında yatırımlar yapıyor. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye'nin Balkanlar'daki etkisine ilişkin haber yayımladı. Haberde, Yunanistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan’daki Türk varlığına dikkat çekildi. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Türklerin siyasetteki etkisi ele alındı. Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle bağının sadece etnik köken olmadığı vurgulandı.

Haberde Türkiye’nin bölgeyle tarihsel ve kültürel bağlarının altı çizildi. "Türkiye; tarihi, kültürel, dini ve eğitim bağlarına dayanarak Balkanlar’da yumuşak güç uygulamasının her imkanını kullanıyor" denildi. "Üstelik bunu Türk toplumunun veya azınlıkların resmi şekilde tanınmadığı bölgelerde de yapıyor” ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı Trakya Türk azınlığının haklarına sahip çıkan açıklamalarına yer verildi. Erdoğan’ın “Batı Trakya Türk Azınlığı’nın derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” sözleri hatırlatıldı.

Yunan Kathimerini'deki haberde Arnavutluk örneği verildi. Arnavutluk’ta Türk azınlık resmi olarak tanınmasa da Türkiye’nin ülkedeki nüfuzunun stratejik niteliklere sahip olduğunun altı çizildi.

Yunan gazete Türk Deniz Kuvvetleri’nin Avlonya'daki Paşa Limanı deniz üssünü 1992’den beri kullanım hakkına sahip olduğunu hatırlattı. Arnavutluk’un Bayraktar TB-2 SİHA alarak savunma alanında Türkiye ile iş birliği olduğu da vurgulandı.