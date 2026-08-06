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Dünya
AA 06.08.2026 16:39

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 382'ye yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 382'ye çıktı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 382'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ile 5 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1255 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 125 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 806 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 382'ye, yaralı sayısının 174 bin 236'ya yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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