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Dünya
AA 06.08.2026 16:27

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, "Terör ve milis unsurlardan arındırılmış, birlik içindeki bir Suriye, ortak sınırlarımızın korunmasının en güçlü güvencesidir." dedi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu

Bakan Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Suriye arasında ortak meselelerin ve farklı alanlardaki iş birliğinin ele alınacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulması sürecinin önemine işaret eden Şeybani, ortak ticari ve ekonomik dosyaların öncelikli konular arasında yer aldığını söyledi.

Şeybani, ekonomik ve ticari anlaşmaların yeniden hayata geçirilmesi ile iki ülkenin merkez bankaları arasında atılan son adımın, ekonomik ve finansal hareketlilik için önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan arasında inşa edilecek demir yolu projesine dair de Şeybani, “Bu hat bütün bu ülkeler arasında (Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan) coğrafi, ekonominin yanı sıra köprü görevi görecek ve diplomatik alanda da bizi daha güçlü kılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan: Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var
Bakan Fidan: Suriye ile aramızda ortak bir gelecek var

"Terörle mücadele ortaklığın temel taşıdır"

Şeybani, Şam ve Ankara'nın sahadaki istikrarın ve terörle mücadelede kalıcı başarının ortaklığın temel taşlarından biri olduğunun farkında olduğunu belirterek, Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi kapsamında hukuk dışı silahlı yapıların sona erdirilmesine yönelik adımlar atıldığını kaydetti.

Terörle mücadele ve hukuk dışı silahlı yapıların sona erdirilmesinin bölgenin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Şeybani, şunları kaydetti:

"Bu, komşu güvenliğine yapılan en büyük yatırımdır. Terör ve milis unsurlardan arındırılmış birleşik bir Suriye, (Türkiye ile) ortak sınırların korunması için en güçlü güvenlik duvarını oluşturmaktadır."

Bu süreçte Ankara ile ortak ulusal çıkarlar doğrultusunda koordinasyon sağladıklarını aktaran Şeybani, bölge ülkelerine de güvenlik, askeri ve siyasi koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

İsrail'in saldırıları ve 1974 Çatışmasızlık Anlaşması vurgusu

Bakan Şeybani, İsrail’in sürekli Suriye’nin güneyine yönelik saldırılar düzenlediğine işaret ederek, bu saldırıları kınadıklarını belirtti.

Şeybani, İsrail'in saldırılarının Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alırken bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirterek, "1974 Çatışmasızlık Anlaşması'na dönülmesi ve İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası toplumu uluslararası hukuku uygulamaya, Suriye ile bölgenin istikrarının korunmasına katkı sağlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şeybani, Suriye'nin güneyinde İsrail'in saldırılarını durdurmaya yönelik diplomatik girişimlerin devam ettiğini aktardı.

Şeybani, ABD/İsrail- İran Savaşı’na ilişkin ise bölgedeki çatışmaların bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki gerilimin Suriye’yi de etkilediğini dile getiren Şeybani, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kınadıklarını belirtti.

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