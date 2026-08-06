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Dünya
AA 06.08.2026 16:24

Asahi gazetesi: Japonya F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planlıyor

Japonya merkezli Asahi gazetesi, Japonya'nın Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planladığını bildirdi.

Asahi gazetesi: Japonya F-2 savaş uçaklarını ilk kez Hindistan'a konuşlandırmayı planlıyor
[Fotograf: Reuters]

Asahi gazetesinin Japonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo hükümeti ilk kez F-2 savaş uçaklarını Hindistan'a konuşlandıracak.

F-2 savaş uçakları iki ülke ordusunun katılacağı ortak bir tatbikat için sevk edilecek.

Haberde, söz konusu konuşlandırma, Asya bölgesinde "Çin'e karşı bir denge unsuru" olarak nitelendirildi.

Savunma Bakanı bu ay gidiyor

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, ağustos ayı ortasında Hindistan'a ziyaret düzenlemeyi planlıyor.

Ziyarette Japonya-Hindistan arası ikili savunma iş birliğinin güçlendirilmesi konusunun ele alınması bekleniyor.

Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Hint ordusu, iki ülke savaş uçaklarının yer aldığı ilk ortak tatbikatlarını 2023 yılında Japonya'da gerçekleştirmişti.

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