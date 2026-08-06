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Dünya
AA 06.08.2026 14:18

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

İşgalci İsrail ordusunun, ateşkese ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı beldelere gece saatlerinde düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 8 kişi yaralandı.

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor

Lübnan ile İsrail arasında ABD ara buluculuğunda İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen 7. tur müzakereleri devam ederken ve var olan ateşkese rağmen İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Sur kentine 5 kilometre uzaklıktaki Burc Şimali beldesindeki Melab Mahallesi'ne 3 hava saldırısı düzenledi. Ardından İsrail savaş uçakları aynı noktayı 4'üncü kez vurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Burc Şimali'yi hedef alan saldırılarda 8 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sur'a bağlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki ortak araziye 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarla eş zamanlı olarak Mansuri beldesi topçu atışları ve tank ateşiyle hedef alındı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

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