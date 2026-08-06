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Dünya
AA 06.08.2026 21:14

Stresten 2 binden fazla sipariş verdi, tutuklandı

Japonya'da çizgi roman (manga) yayıncısı şirketin çevrim içi alışveriş sitesinde 2 bin 100'den fazla kez ürün sipariş verip sonra bu siparişleri iptal eden bir kadın, "ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engellediği" gerekçesiyle tutuklandı.

Stresten 2 binden fazla sipariş verdi, tutuklandı

Tokyo Metropol Polis Departmanının açıklamasına göre, bir restoran çalışanı olan Yoşida Mayu aleyhinde "ticari işletmeyi dolandırıcılıkla engelleme" suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede Yoşida'nın, çizgi roman (manga) yayıncısı Shueisha Inc. şirketinin çevrim içi alışveriş sitesinde, Temmuz 2024-Mayıs 2025 tarihlerinde 2 bin 100'den fazla kez "One Piece" ile "Naruto" çizgi roman ürünleri sipariş edip ödemelerini yapmadan defalarca bunları iptal ettiği ileri sürüldü.

Yoşida'nın siparişleri vermek için 238 farklı hesap kullandığı, son ödeme tarihine kadar ödemeleri bekleterek otomatik iptale düşürdüğü ve kapıda ödeme seçeneğini tıkladıktan sonra paketleri kabul etmeyi reddettiği iddia edildi.

Ulusal basında siparişi verilerek iptal edilen ürünlerin toplam değerinin 4,3 milyar yeni (27,2 milyon dolar) aştığı kaydedildi.

Yayıncı şirketin mali kaybı "büyük"

32 yaşındaki Yoşida, polise verdiği ifadede suçlamaları kabul etti.

Eylemlerinin "günlük hayatında biriken stresten" kaynaklandığını bildiren Yoşida, "Genel olarak animeyi seviyorum. Ürünleri sipariş etmek, arzularımı tatmin etme duygusu verdi." ifadelerini kullandı.

Shueisha Inc. şirketi, yaptığı açıklamada, geçici stok tükenmesi, satış fırsatlarının kaybı ve teslimat şirketlerine yapılan ödemelerin aksaması dahil büyük miktarda mali kayıp yaşadığını bildirdi.

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